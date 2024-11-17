Трюдо отреагировал на звонок Шольца Путину

Для завершения украинского конфликта необходимо взаимодействие. Об этом в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, [в том числе с теми], с кем мы во многих случаях не согласны», — заявил Трюдо.

Издание Zeit писало, что Олаф Шольц подвергся критике со стороны немецких политиков за телефонный звонок Путину.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее Трюдо не стал рассказывать об отправке инструкторов на Украину.