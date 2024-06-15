Канадский премьер-министр Джастин Трюдо не стал напрямую отвечать на вопрос о возможной отправке военных инструкторов на Украину по инициативе Франции. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе этого саммита G7 мы много обсуждали Украину и то, как привлечь Россию к ответственности», — сказал Трюдо в ходе пресс-конференции в Италии.

Он также отметил, что западные страны стремятся «привлечь Украину к ответственности».

До этого сообщалось, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) штурмовиками служат наемники-американцы и поляки. Украинский солдат отметил, что иностранные наемники имеют заработную плату как минимум вдвое выше, чем у украинских военных. Из других преимуществ — возможность разорвать контракт с ВСУ в любой момент и уехать домой.

Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует отправлять своих инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины.

Ранее французский политик обвинил Макрона в намерении развязать войну с Россией.