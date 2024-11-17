Шольц не услышал от Трампа «намеков» на сделку с Путиным по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал в интервью Süddeutsche Zeitung о телефонном разговоре, который 10 ноября состоялся у него с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом.

Шольц охарактеризовал свою беседу с американским политиком как «подробную» и «хорошую». Канцлер рассказал, что они обсудили конфликт на Украине, но раскрывать детали счел «неуместным».

По словам Шольца, он не увидел признаков того, что Трамп намерен заключить с российским президентом Владимиром Путиным сделку по Украине в обход Киева. Немецкий канцлер сказал, что на это «не было никаких намеков».

15 ноября Шольц впервые за почти два года созвонился с Путиным, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что СВО все еще продолжается, а Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России. В Кремле заявили, что политики провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Ранее Шольц объяснил, как понять Путина.