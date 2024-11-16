В Бундестаге раскритиковали звонок Шольца Путину

Внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) в Бундестаге Юрген Хардт раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за звонок президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

По словам эксперта, Шольц «не сделал никакого конкретного предложения или даже не поставил своего рода ультиматум» России. Он выразил мнение, что российские представители будут воспринимать его звонок в качестве «слабости, нежели силы».

В защиту канцлера выступил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш. В интервью радиостанции он заявил, что «все должны быть заинтересованы в том, чтобы добиться дипломатического прогресса» в ситуации на Украине. Кроме того, политик скептически оценил возможность поставки крылатых ракет Taurus для ВСУ.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.