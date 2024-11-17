Американский экономист высказался о рисках прямого противостояния США и России

Прямая конфронтация между США и Россией несет в себе очень серьезные и реальные угрозы. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс, выступая с лекцией в Ереване, передает РИА Новости.

Сакс также напомнил, что Вашингтон и Москва обладают тысячами ядерных боеголовок, указав, что стороны находятся в состоянии открытой войны.

«Это война не между Россией и Украиной, это война между США и Российской Федерацией. Просто Украина оказывает Соединенным Штатам хорошую услугу, отдавая жизни своих граждан», — заявил Сакс.

Также эксперт отметил, что разговоры на тему ядерной угрозы в США «принято считать дурным тоном, шантажом и блефом президента России Владимира Путина».

Сакс среди прочего утверждает, что популярность такой точки зрения может привести к тому, что не останется времени, чтобы «признать свои ошибки». Однако, по мнению экономиста, существует и альтернативный исход — может «остаться минута, пока люди скажут свое последнее слово».

Также эксперт добавил, что первое правило ядерной сверхдержавы — «не наступать на хвост» другой ядерной сверхдержавы, но Вашингтон «этого абсолютно не понимает».

16 ноября стало известно, что в докладе Пентагона конгрессу США о стратегии применения Штатами ядерного оружия говорится о будущих возможных соглашениях между Москвой и Вашингтоном, в которых должны учитывать различные стратегические угрозы в мире, а также требования США в сфере ядерного сдерживания.

Ранее стало известно, кого боится новый глава Пентагона.