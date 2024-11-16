Пентагон рассказал о пожеланиях к будущим соглашениям с Россией

Будущие возможные соглашения между Россией и Соединенными Штатами должны учитывать различные стратегические угрозы в мире, а также требования США в сфере сдерживания. Об этом сообщается в докладе Конгрессу американского оборонного ведомства (Пентагон) о стратегии применения Соединенными Штатами ядерного оружия, который цитирует ТАСС.

«Будущие двусторонние договоренности или соглашения с Россией, например, должны учитывать требования США в области сдерживания и другие стратегические угрозы в глобальном масштабе», — сообщается в докладе.

Среди указанного в докладе также упоминается стремление США обеспечивать контроль над вооружениями со своими соперниками из числа ядерных держав.

До этого в октябре 2024 года президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

Ранее в ООН призвали РФ и США сократить ядерные арсеналы.