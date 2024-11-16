«Уничтожат 10 авианосцев за первые 20 минут». Кого боится новый глава Пентагона?

Назначенный Дональдом Трампом кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет видит истинную угрозу для США в Китае. Он выражал озабоченность по поводу военной мощи Китая, подчеркнув, что гиперзвуковые ракеты Китая могут угрожать авианосцам США, достигая их целей всего за 20 минут. Действительно ли Китай угрожает США и стоит ли готовиться к «битве за мировой океан», рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По словам Пита Хегсета, гиперзвуковые ракеты китайского производства представляют особую опасность, так как их высокая скорость и маневренность делают их практически неуязвимыми для современных систем ПВО/ПРО США.

«15 гиперзвуковых ракет могут уничтожить 10 наших авианосцев за первые 20 минут конфликта», — сказал Хегсет.

С подобными оценками Хегсета можно согласиться. Действительно, на оснащении Народно-освободительной армии Китая есть мобильная двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности типа Дунфэн-17, предназначенная для доставки управляемого гиперзвукового блока DF-ZF (дальность стрельбы 2500 км); баллистическая ракета средней дальности Дунфэн-26 (дальность стрельбы более 5000 км) и противокорабельная баллистическая ракета Дунфэн-21D (дальность стрельбы примерно 1500 км). Все перечисленные изделия обладают возможностью поражения авианосцев ВМС США, и дальность их стрельбы существенно превосходит радиус боевого применения американской авианосной авиации (примерно 1000 км).

close Пусковая установка DF-17 на параде в Пекине, КНР, 2019 год Ng Han Guan/AP

Китай бросает вызов

Но оценки кандидата на пост министра обороны США Пита Хегсета далеко не в полном объеме отражают всю сущность наметившегося противоборства за обладание Мировым океаном между Китаем и Соединенными Штатами. ВМФ НОАК в третий раз за столетие бросает вызов военно-морской державе мира номер один — Соединенным Штатам . Первый раз это сделал императорский флот Японии в годы Второй Мировой войны, затем ВМФ СССР в годы холодной войны, теперь пришел черед Китая.

Для начала напомним, какая держава может считаться великой в военном отношении. Во-первых, у такого государства должны быть интересы по всему миру, во-вторых, подобная держава должна быть в состоянии обеспечить проекцию военной силы в любом месте земного шара.

Это достигается наличием в боевом составе вооруженных сил великой в военном отношении страны стратегической авиации, военно-транспортной авиации с парком самолетов межконтинентальной дальности полета, океанского военно-морского флота (в первую очередь с наличием в его составе авианосных ударных соединений, морских десантных сил и командования морских перевозок), наконец, наличия развитой системы передового базирования.

В полном объеме перечисленным показателям в мире пока соответствуют только Соединенные Штаты.

Но к званию великой в военном отношении страны упорно и последовательно приближается Китай. И это вызывает наибольшую тревогу в Вашингтоне, и именно по этим причинам Пекин считается угрозой номер один для США. Гиперзвук и авианосцы, о которых упоминал кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет, — всего лишь один из аспектов наметившейся битвы за Мировой океан между Пекином и Вашингтоном (да и не только за океан).

close Пит Хегсет Evan Vucci/AP

Напомним, 27 октября 2022 года США обнародовали новую Стратегию национальной обороны, разработанную в Пентагоне. В соответствии с документом основным противником США провозглашается Китай. Поэтому приоритет должен отдаваться приобретению высокотехнологичных средств, с помощью которых можно сдерживать и побеждать КНР.

Вашингтон считает Пекин «самым серьезным стратегическим конкурентом США на ближайшие десятилетия». По мнению Белого дома и Пентагона, Китай претендует на изменение существующего мирового порядка. При этом, в отличие от других противников США, как отмечается в документе, у Китая есть для этого все необходимые возможности и ресурсы. Тот же Пит Хегсет подчеркивает, что Пекин «создает армию, специально предназначенную для победы над Соединенными Штатами Америки».

Насколько силен Китай?

У КНР есть интересы по всему миру в том числе в Африке и Латинской Америке, Пекин начинает создавать систему передового базирования достаточно вспомнить Джибути и еще два десятка баз, которые намеревается заполучить в ближайшее время Китай, увеличение боевого состава ВМФ НОАК идет просто невиданными ранее темпами и опирается на самую мощную судостроительную промышленность в мире. У Китайской Народной Республики сейчас самый большой военно-морской флот в мире общей численностью около 350 кораблей и подводных лодок, в том числе более 130 надводных кораблей основных классов (у США сегодня 293).

Особо следует отметить в составе ВМФ НОАК кораблей таких классов как, в частности, авианосец «Фуцзянь». Это уже третий корабль подобного класса у Китая и первый, разработанный с нуля и построенный сугубо китайской судостроительной промышленностью. Зарубежные агрегаты и узлы при строительстве этого авианосца напрямую не использовались и не заимствовались. Общая длина корабля достигает 320 м при длине по ватерлинии около 300 м. Наибольшая ширина — 78 м. Водоизмещение оценивается в 80-85 тыс. тонн. «Фуцзянь», в отличие от предыдущих китайских авианосцев, получил плоскую полетную палубу большой площади и оснащен тремя электромагнитными катапультами.

Другой корабль ВМФ НОАК, на который следует обратить внимание в наметившейся битве за Мировой океан между США и КНР, эскадренный миноносец типа 055, оснащенный 112 устройствами вертикального пуска ракет самых разных типов. Китайский эсминец по водоизмещению (почти 14 тыс. тонн) больше, чем крейсер УРО ВМС США типа «Тикондерога» (9,8 тыс. тонн). На воду в Китае спущено уже больше 10 кораблей этого типа.

close Китайский авианосец «Фуцзянь» Pu Haiyang/Xinhua/Global Look Press

И, наконец, еще один поистине «прорывной» корабль для ВМФ НОАК — универсальный десантный корабль-док типа 076 «Юйлань» водоизмещением почти 50 тыс. тонн. Это больше, чем у УДК ВМС США класса «Америка». Именно корабли такого типа найдут применение в морских (воздушно-морских) десантных операциях и будут в значительной степени способствовать проецированию военной силы Китая в любом районе Мирового океана.

В целом экспертами США ВМФ НОАК оценивается, как состоящий из современных многоцелевых платформ с передовыми противокорабельными, противовоздушными и противолодочными вооружениями, средствами разведки и связи.

Невольно складывается впечатление, что практически у каждого политического и военного деятеля Китая на рабочем столе находится книга Алфреда Тайера Мэхэна «Влияние морской силы на историю». Ее автор утверждал, что успех в вооруженном противоборстве сторон будет исключительно определяться «перевесом в морской силе» и «владычеством на морях».

Что же касается опасений кандидата на пост министра обороны США Пита Хегсета по поводу гиперзвуковых ракет Китая, угрожающих авианосцам США, в настоящее время и формы, и способы применения военно-морских сил, похоже, находятся на этапе радикального пересмотра.

И еще в целом далеко неясно, что будет страшнее для авианосцев США — удары гиперзвуковых ракет или же атаки косяков беспилотных подводных аппаратов, стай безэкипажных надводных катеров и беспилотных летательных аппаратов, управляемых искусственным интеллектом. Именно эти недорогие средства вооруженной борьбы (а можно сказать, и копеечные в сравнении с ценой кораблей основных классов) могут запросто отправить на дно американский авианосец стоимостью в $13 млрд. Похоже, все дело в войне на море именно к этому и идет. И не исключено, что тревоги Пита Хегсета носят уже вчерашний характер.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).