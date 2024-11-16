Президент Украины теряет самообладание и выдвигает безумные планы по созданию ядерного оружия. Об этом на своей странице в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу «через несколько месяцев» против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! Зеленский дрейфует к безумию!» — написал политик.

15 ноября лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, комментируя сообщения о готовности Киева разработать ядерную бомбу, заявил, что Зеленского необходимо остановить.

В пятницу специалист по атомной энергетике, руководитель «Атоминфо-Центра» Александр Уваров заявил, что ядерные отходы Чернобыльской АЭС могут быть использованы Украиной для создания ядерного оружия.

13 ноября газета Times сообщила, что Украина якобы рассматривает возможность изготовления атомных бомб из отработанного топлива атомных станций. Во многих справочниках указывается, что полученный на АЭС плутоний для изготовления оружия непригоден, но Уваров убежден, что это не совсем так.

Ранее Илон Маск назвал Зеленского шутником.