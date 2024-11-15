Президента Украины Владимира Зеленского необходимо остановить, написал на своей странице в соцсети X лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Так он прокомментировал сообщения о готовности Киева разработать ядерную бомбу.

«Ужасающе! По данным Times, Украина готовит ядерную бомбу, по мощности эквивалентную Нагасаки, если прекратится американская помощь! Безумие Зеленского не знает границ и должно быть остановлено в срочном порядке», — написал он.

15 ноября специалист по атомной энергетике, руководитель «Атоминфо-Центра» Александр Уваров заявил, что ядерные отходы Чернобыльской АЭС могут быть использованы Украиной для создания ядерного оружия.

13 ноября газета Times сообщила, что Украина якобы рассматривает возможность изготовления атомных бомб из отработанного топлива атомных станций. Во многих справочниках указывается, что полученный на АЭС плутоний для изготовления оружия непригоден, но Уваров убежден, что это не совсем так.

Ранее в Британии рассказали о планах украинских военных «убрать» Зеленского.