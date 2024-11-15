Украина потенциально может произвести атомную бомбу из отходов Чернобыльской АЭС

Ядерные отходы Чернобыльской АЭС могут быть использованы Украиной для создания ядерного оружия. Об этом «Газете.Ru» сообщил Александр Уваров, специалист по атомной энергетике, руководитель «Атоминфо-Центра» (г. Обнинск).

13 ноября газета Times сообщила, что Украина якобы рассматривает возможность изготовления атомных бомб из отработанного топлива атомных станций. Во многих справочниках указывается, что полученный на АЭС плутоний для изготовления оружия непригоден, но Уваров убежден, что это не совсем так.

«На Украине работали реакторы типа РБМК, установленные на Чернобыльской АЭС. Состав плутония, содержащегося в ее отработанном топливе, может быть более подходящим для использования в оружии. Это обсуждалось в том числе в феврале 2022 года, когда ЧАЭС заняли российские войска», — рассказал специалист.

Оружейным называют плутоний, состоящий в основном из изотопа Pu-239. Он неизбежно образуется из урана в ходе работы любого ядерного реактора. Однако в большинстве современных ядерных энергетических реакторов, вроде ВВЭР, к Pu-239 подмешивается значительная доля Pu-240, который снижает качество материала. Если доля «вредного» изотопа в плутонии составляет больше 6%, его считают негодным для оружия.

«Такой взгляд на проблему плутония можно назвать упрощенным. В 1962 году американцы в ходе секретных испытаний взорвали атомную бомбу, изготовленную из не-оружейного, «реакторного» плутония. В этом было небольшое лукавство — на самом деле материал получили не с обычной АЭС, а с британского реактора двойного назначения PIPPA, графитового и канального типа. Реактор РБМК же во многом с ним схож, и его плутоний также может быть опасен», — пояснил Уваров.

Однако даже в случае, если отработанное топливо ЧАЭС подходит для изготовления атомной бомбы, для выделения из топливных сборок плутония потребуется построить радиохимический комбинат, аналогичный российскому заводу «Маяк». Это трудоемко, но вполне для Украины осуществимо, особенно если пренебрегать мерами безопасности, — рассказал физик.

В то же время другие ученые считают, что взрывное устройство можно изготовить из любого плутония, независимо от его качества и доли Pu-240.