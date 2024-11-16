В оппозиции Абхазии рассказали о количестве участников протестов в субботу

Порядка пяти тысяч человек в субботу, 15 ноября, приняли участие в акциях протеста оппозиции в Абхазии. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.

Он подчеркнул, что все больше и больше людей каждый вечер приходят участвовать в протесте, «их становится много».

До этого президент республики Аслан Бжания заявил, что положение дел в Абхазии будет возвращено в правовое поле и стабилизировано.

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

16 ноября президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что уйдет в отставку со своего поста, когда протестующие освободят здание парламента. В дальнейшем он готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике. В его отсутствие Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

Ранее глава МВД Абхазии Киут заявил, что сохраняет верность действующему президенту.