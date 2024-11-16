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Пекин выступил против любых контактов США с Тайванем на саммите АТЭС

Китай выступил против контактов Блинкена с представителями Тайваня на саммите АТЭС

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Chiang Ying-ying/AP

Пекин выступает против любых контактов госсекретаря США Энтони Блинкена с представителями властей Тайваня на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

По его словам, участие Тайваня в мероприятиях, связанных с АТЭС, должно соответствовать принципу «одного Китая». Подобного принципа должны придерживаться в США, чтобы не нанести серьезного ущерба китайско-американским отношениям, миру и стабильности в Тайваньском проливе, считает Пэнъюй.

До этого сообщалось, что американский президент Джо Байден на два часа опоздал на второй день саммита АТЭС.

На полях саммита должна состояться последняя встреча действующего президента США с главой КНР Си Цзиньпином. В Белом доме заявили, что Байден намерен выразить «глубокую обеспокоенность» поддержкой Пекином Москвы в конфликте на Украине, а также обсудить якобы развертывание северокорейских войск для помощи России. Представитель администрации президента США отметил, что американский президент поднимет вопрос о причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру страны и об активизации военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.

Ранее участники саммита АТЭС согласовали итоговую декларацию.

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