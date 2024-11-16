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Байден на два часа опоздал на саммит АТЭС

РИА Новости: Байден прибыл на второй день саммита АТЭС с опозданием в два часа

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Fabrizio Bensch/Reuters

Американский президент Джо Байден на два часа опоздал на второй день саммита АТЭС (форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона и проводится с целью развития региональной торговли, облегчения и либерализации капиталовложений) в Перу, передает РИА Новости.

По данным агентства, до его прибытия США на саммите представлял заместитель советника Байдена по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

Президент Перу Дина Болуарте 15 ноября лично встречала 21 руководителя делегаций, включая вице-премьера России Алексея Оверчука и премьера Канады Джастина Трюдо. Последним на саммит прибыл председатель Китая Си Цзиньпин. После этого начался круглый стол, в котором Байден не участвовал.

На полях саммита должна состояться последняя встреча действующего президента США с главой КНР Си Цзиньпином. В Белом доме заявили, что Байден намерен выразить «глубокую обеспокоенность» поддержкой Пекином Москвы в конфликте на Украине, а также обсудить якобы развертывание северокорейских войск для помощи России. Представитель администрации президента США отметил, что американский президент поднимет вопрос о причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру страны и об активизации военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.

Ранее Песков ответил на вопрос о планах Путина передать послание лидерам АТЭС.

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