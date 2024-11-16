Участники саммита АТЭС согласовали итоговую декларацию

Участники саммита АТЭС в Перу согласовали итоговую декларацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

По его словам, в ближайшее время документ должен быть утвержден. Декларация «носит полностью консенсусный характер и не содержит искусственно политизированных сюжетов».

Бердыев отметил, что АТЭС возвращается к конструктивной работе.

«Вновь концентрируется на профильной повестке дня и своем предназначении как экономического форума. Будем закреплять эту позитивную тенденцию», — написал посол.

14 ноября стало известно, что одной из тем обсуждений на саммите АТЭС в Перу была борьба с санкциями. По словам Бердыева, эти вопросы все активнее фигурируют в выступлениях представителей и России, и других стран. Ряд экспертов объединения считают, что санкции и геополитическая напряженность мешают достижению устойчивого экономического роста. При этом вводимые ограничения зачастую бьют по тем, кто их принимал.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден опоздал на саммит АТЭС на два часа.