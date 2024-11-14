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Байден намерен обсудить войска КНДР в России на последней встрече с Си Цзиньпином

Байден поднимет вопрос войск КНДР в России на последней встрече с Си Цзиньпином

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден на встрече с Си Цзиньпином в Перу, которая состоится 16 ноября, намерен обсудить конфликт на Украине и якобы развертывание войск КНДР для помощи России. Об этом пишет «Европейская правда».

Как сообщил чиновник в Белом доме, Байден намерен выразить «глубокую обеспокоенность» поддержкой Пекином Москвы в конфликте на Украине, а также обсудить якобы развертывание северокорейских войск для помощи России.

Представитель администрации президента США также рассказал, что американский президент поднимет вопрос причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру США, а также активизацию военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южнокитайском море.

Двусторонние переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2024 года. Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в ноябре прошлого года также на саммите АТЭС, проходившем в Калифорнии.

Ранее в сенате США допустили увеличение финансирования Украины до возвращения Трампа.

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