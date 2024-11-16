Австрийская OMV прекратила получать газ от «Газпром экспорт»

Австрийский импортер OMV Marketing und Trading прекратил получать газ от «Газпром экспорт» с 6:00 по местному времени (4:00 мск) 16 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на энергетическую компанию.

«Мы подтверждаем, что с 6:00 сегодняшнего дня поставки газа не осуществлялись», — заявил представитель OMV.

По словам главы австрийского регулирующего органа E-Control Альфонса Хабера, объемы поставок в страну после остановки импорта российского газа сократились на 12–15%.

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), входящий поток через газовый хаб в Баумгартене с 08:00 по 09:00 по московскому времени оставался на прежнем уровне. Объем прокачки составил 10,4 ГВт·ч в час (около 1 млн кубометров в час). Терминал является крупнейшим газовым хабом страны.

Ранее в Австрии заверили, что смогут прожить без российского газа.