В Австрии заверили, что смогут прожить без российского газа

Австрия способна заменить российский газ поставками из других стран, заявил исполнительный директор австрийского энергетического регулятора E-Control Альфонс Хабер. Его слова приводит агентство DPA.

«Даже если Россия остановит свои поставки, ни этой, ни следующей зимой квартиры не останутся холодными», — заверил Хабер.

Австрийские газовые хранилища на данный момент заполнены более чем на 90%, подчеркнул спикер. Более того, при необходимости страна может закупить сжиженный газ через Германию или Италию, добавил он.

В последние недели Европа стала активнее тратить запасы газа из своих подземных хранилищ. По данным на 13 ноября, отбор из ПХГ велся в объеме 547 млн кубометров в сутки при закачке всего 11 млн кубометров — разница почти в 50 раз.

Сейчас заполненность европейских ПХГ оценивается в 92,1%. В них находится 102,2 млрд кубометров газа.

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