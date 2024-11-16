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Российский газ поступил в Австрию

ТАСС: поставки российского газа в Австрию продолжаются в прежнем объеме

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Поставки газа в Австрию через газовый хаб в Баумгартене пока продолжаются в прежнем объеме, несмотря на ожидание Вены прекращения потоков российского газа. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов, передает ТАСС.

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), входящий поток в Баумгартене с 08:00 по 09:00 (мск) оставался на прежнем уровне — 10,4 ГВт·ч в час (около 1 млн куб. м в час).

Газораспределительный терминал в Баумгартене — крупнейший газовый хаб Австрии.

15 ноября канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена заранее ожидала прекращения поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине и активно готовилась к этому сценарию.

Исполнительный директор австрийского энергетического регулятора E-Control Альфонс Хабер сообщил, что Австрия способна заменить российский газ поставками из других стран.

Ранее ЕС предупредили о рисках нового энергокризиса.

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