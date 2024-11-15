Маск заявил о получении мандата от народа США

Миллиардер Илон Маск заявил, что получил мандат от народа Соединенных Штатов вместе с избранным президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

«Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен», — заявил Маск, выступая на торжественном вечере организации «Институт политики «Америка прежде всего», который был проведен в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Кроме того, американский бизнесмен пошутил, что в отличие от финансиста Джорджа Сороса поддерживает не демократов, а республиканцев.

15 ноября The Independent со ссылкой на источники писало, что жена Дональда Трампа Мелания рада постоянному присутствию Илона Маска в частной резиденции политика Мар-а-Лаго, сам Трамп шутит, что не может избавиться от него. Трамп и Маск стали практически неразлучны с момента победы политика на выборах в США. Бизнесмен посетил резиденцию республиканца во Флориде в день выборов и с тех пор находится там, отмечает издание.

Ранее в Крыму заявили о готовности пригласить Маска инвестировать в регион.