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Маск заявил о получении мандата от народа США

Маск заявил, что вместе с Трампом получил мандат от народа

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Carlos Barria/Reuters

Миллиардер Илон Маск заявил, что получил мандат от народа Соединенных Штатов вместе с избранным президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

«Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен», — заявил Маск, выступая на торжественном вечере организации «Институт политики «Америка прежде всего», который был проведен в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Кроме того, американский бизнесмен пошутил, что в отличие от финансиста Джорджа Сороса поддерживает не демократов, а республиканцев.

15 ноября The Independent со ссылкой на источники писало, что жена Дональда Трампа Мелания рада постоянному присутствию Илона Маска в частной резиденции политика Мар-а-Лаго, сам Трамп шутит, что не может избавиться от него. Трамп и Маск стали практически неразлучны с момента победы политика на выборах в США. Бизнесмен посетил резиденцию республиканца во Флориде в день выборов и с тех пор находится там, отмечает издание.

Ранее в Крыму заявили о готовности пригласить Маска инвестировать в регион.

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Выборы в США - 2024
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