Трамп сравнил департамент Маска с «Манхэттенским проектом»

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал американцам, что формирующийся состав правительства сделает нечто, сопоставимое со «взрывом ядерной бомбы». Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что самой масштабной инициативой Трампа станет создание DOGE — Департамента повышения эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency), соруководителем которого станет миллиардер Илон Маск. Эта структура должна завершить реформу системы государственного управления на основе предпринимательского подхода к июлю 2026 года.

«Потенциально это «Манхэттенский проект» нашего времени», — сказал о своей инициативе Трамп.

«Проект Манхэттен» — кодовое название программы США по разработке ядерного оружия. В рамках него были созданы первые три атомные бомбы «Штучка», «Малыш» и «Толстяк».

Трамп рассчитывает, что к 4 июля 2026 года DOGE создаст эффективное правительство. При этом политик не объясняет, какие конкретные шаги предпримет новый департамент, чтобы «ликвидировать бюрократию» и избавиться от ненужных расходов. Маск считает, что расходы госбюджета можно сократить на $2 трлн.

Ранее Маск поддержал пожизненное заключение для врачей, меняющих детям пол.