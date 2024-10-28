Маск пообещал разобраться с бюджетом США в случае победы Трампа на выборах

Предприниматель Илон Маск заявил, что сможет сократить расходы федерального бюджета не менее чем на $2 трлн в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, двойные расходы — это налоги, прямые или косвенные, сейчас деньги американцев тратятся впустую.

Маск добавил, что в случае победы Трампа, правительство снимут с шеи граждан и уберут из их карманов.

25 октября Маск заявил, что многие бывшие сторонники демократов на грядущих выборах президента проголосуют за Трампа.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Трамп дал совет чернокожим и латиноамериканцам, голосующим за Харрис.