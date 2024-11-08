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Песков ответил на вопрос о планах Путина передать послание лидерам АТЭС

Песков: неизвестно, передаст ли Путин через Оверчука послание для лидеров АТЭС

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Информация о том, планирует ли президент РФ Владимир Путин передавать какое-либо послание лидерам стран — членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), пока отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В период с 13 по 17 ноября в Перу состоится саммит АТЭС, в котором также примет участие российская делегация. Ее возглавит вице-премьер страны Алексей Оверчук.

На этом фоне журналисты поинтересовались у Пескова, собирается ли Путин передавать через заместителя председателя правительства какие-то сообщения западным коллегам. В частности, речь идет о президенте США Джо Байдене.

«Пока не знаем. Пока нет информации на этот счет», — сказал представитель Кремля.

В то же время он обратил внимание, что отношения Москвы и многих стран — членов АТЭС продолжают «очень хорошо развиваться». Поэтому РФ часто использует мероприятия, аналогичные предстоящему саммиту, для двусторонних контактов.

«Это нормальная практика», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков рассказал, планирует ли Путин контакты с Байденом перед его уходом с поста главы государства.

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