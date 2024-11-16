Байден до сих пор не приехал на саммит АТЭС в Перу

Президент США Джо Байден не приехал к началу второго дня саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Перу Дина Болуарте встречала всех 21 руководителей делегаций, включая вице-премьера России Алексея Оверчука и премьера Канады Джастина Трюдо. Последним на саммит прибыл председатель Китая Си Цзиньпин. После этого начался круглый стол, но кресло президента США оказалось пустым.

При этом ранее сообщалось, что двусторонние переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина должны пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу. Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в ноябре прошлого года также на саммите АТЭС, проходившем в Калифорнии. Отмечалось, что встреча должна состояться 16 ноября, на ней Байден намерен обсудить с китайским лидером конфликт на Украине и возможное развертывание войск КНДР для помощи России.

Ранее Байден рассказал об угрозах жены отправить его в космос.