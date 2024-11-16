В Совбезе оценили звонок Шольца Путину

Звонком президенту России Владимиру Путину федеральный канцлер Германии Олаф Шольц мог зондировать почву для переговоров. Заявил в интервью РИА Новости член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.

Он подчеркнул, что подобная трактовка звонка в его глазах является единственной возможной причиной события. Так Запад хочет прозондировать почву по поводу российских условий начала переговоров по урегулированию конфликта.

Яковенко добавил, что до этого государства Запада игнорировали позицию Москвы по окончанию российско-украинского конфликта.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее в Германии заявили, что звонок Путину имеет для Шольца особое значение.