В Вашингтоне заявили о скорой встрече Байдена и Си Цзиньпина

Действующий глава США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 16 ноября встретятся в столице Перу Лиме. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщает ТАСС.

По ее словам, двусторонние переговоры пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2024 года.

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в ноябре прошлого года также на саммите АТЭС, проходившем в Калифорнии.

13 ноября советник президента США Джейк Салливан назвал Китай в числе главных угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.

10 ноября сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп планирует разрушить укрепляющиеся связи между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Действовать он планирует, объединяя стиль воинственных угроз с предложениями о дружбе. Эта группа стран, которую западные эксперты называют «осью агрессоров», представляет собой «мощный фронт против американского доминирования», но Трамп нацелен на их раскол.

Ранее Путин рассказал о попытке Запада через РФ повлиять на ядерные арсеналы Китая.