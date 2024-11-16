В Абхазии заявили о штатной работе всех госучреждений

Несмотря на протесты и захват оппозицией комплекса правительственных зданий, все государственные структуры Абхазии работают в штатном режиме, коллапса власти не произошло. Об этом сообщил журналистам глава администрации Галского района республики Константин Пилия, сообщает РИА Новости.

Он назвал произошедшие события «турбулентностью» и выразил мнение, что оппозиции лучше пойти на условия, предложенные действующей властью. В стране следует провести новые выборы, на которых народ «проголосует за того кандидата, которого посчитает нужным».

«Самое главное, сейчас нужно остановиться», — сказал Пилия.

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

16 ноября президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что уйдет в отставку со своего поста, когда протестующие освободят здание парламента. В дальнейшем он готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике. В его отсутствие Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

Ранее стало известно, что протестующие в Абхазии отвергли предложение о досрочных выборах.