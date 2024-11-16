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В Британии предупредили о возможности санкций против Украины

Меркурис: США введут санкции против Украины, если она получит ядерное оружие

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Если украинские власти начнут разрабатывать ядерное оружие, то США должны будут ввести против нее санкции. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Соединенные Штаты по закону должны будут ввести санкции против Украины, если Украина действительно подтвердит, что у нее есть программа создания ядерного оружия», — заявил эксперт.

По словам военного аналитика, на Украине делают намеки на то, что если все не будет сделано так, как они хотят, то они прибегнут к ядерному оружию.

13 ноября британская газета The Times сообщила, что Украина может попытаться создать элементарную ядерную бомбу. Издание сослалось на документ, подготовленный заведующим кафедрой Института стратегических исследований при Совете национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Ежаком для военного ведомства страны. В нем отмечается, что при желании Киев способен разработать такой снаряд за несколько месяцев.

До этого стало известно, что власти Украины настраивают зарубежных партнеров против себя, угрожая применением ядерного оружия, которым она не обладает.

Ранее бывший подполковник СБУ оценил потенциал Киева создать ядерное оружие.

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