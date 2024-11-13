Украина может создать ядерную бомбу, если Трамп прекратит помощь

Украина может разработать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, если избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить поддержку Киева. Об этом пишет The Times со ссылкой на документ, подготовленный для минобороны Украины заведующим кафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО Алексеем Ежаком.

Как указывает ученый, Украина может создать боеголовку, аналогично бомбе «Толстяк», которую Соединенные Штаты сбросили на Нагасаки в 1945 году. Ученый указывает, что создание «простой атомной бомбы» не было бы сложной задачей 80 лет спустя.

В докладе, на который ссылается газета, отмечается, что не имея времени на строительство объектов, необходимых для обогащения урана во время конфликта, Киев мог бы полагаться на использование отработанного плутония из ядерных реакторов на территории республики.

По мнению автора доклада, созданной ядерной бомбы было бы достаточно, «чтобы уничтожить российскую авиабазу».

В октябре немецкий таблоид Bild писал, что власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления ядерного арсенала, а на создание первой бомбы уйдет всего несколько недель. В Киеве эту информацию категорически отвергли. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что его недавние слова о ядерном оружии были лишь «сигналом» для западных партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший подполковник СБУ оценил потенциал Киева создать ядерное оружие.