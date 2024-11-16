Украинское руководство предостерегли от «ядерных намеков» в адрес РФ

Украина настраивает зарубежных партнеров против себя, угрожая применением ядерного оружия, которым она не обладает. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

Журналисты усомнились, что «ядерные намеки» со стороны Киева сильно напугают Москву. Более того, они не смогут заставить российское руководство пойти навстречу требованиям Украины.

«А вот значительно ухудшить международное положение Украины, включая отношения с западными партнерами, они вполне могут», — подчеркивается в материале.

По словам авторов статьи, Киев не в состоянии причинить вред Москве. Однако его действия могут спровоцировать РФ на жесткие ответные меры.

13 ноября британская газета The Times сообщила, что Украина может попытаться создать элементарную ядерную бомбу. Издание сослалось на документ, подготовленный заведующим кафедрой Института стратегических исследований при Совете национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Ежаком для военного ведомства страны. В нем отмечается, что при желании Киев способен разработать такой снаряд за несколько месяцев.

Ранее в Верховной раде Украины высмеяли возможные планы властей по созданию в стране ядерной бомбы.