Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинское руководство предостерегли от «ядерных намеков» в адрес РФ

«Страна.ua»: Украина лишь ухудшает свое положение, угрожая ядерным оружием

close
Global Look Press

Украина настраивает зарубежных партнеров против себя, угрожая применением ядерного оружия, которым она не обладает. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

Журналисты усомнились, что «ядерные намеки» со стороны Киева сильно напугают Москву. Более того, они не смогут заставить российское руководство пойти навстречу требованиям Украины.

«А вот значительно ухудшить международное положение Украины, включая отношения с западными партнерами, они вполне могут», — подчеркивается в материале.

По словам авторов статьи, Киев не в состоянии причинить вред Москве. Однако его действия могут спровоцировать РФ на жесткие ответные меры.

13 ноября британская газета The Times сообщила, что Украина может попытаться создать элементарную ядерную бомбу. Издание сослалось на документ, подготовленный заведующим кафедрой Института стратегических исследований при Совете национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Ежаком для военного ведомства страны. В нем отмечается, что при желании Киев способен разработать такой снаряд за несколько месяцев.

Ранее в Верховной раде Украины высмеяли возможные планы властей по созданию в стране ядерной бомбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами