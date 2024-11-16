Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину разоблачил ложь об изоляции Российской Федерации. Об этом заявил болгарский политик, депутат Европейского парламента Петр Волгин, передает ТАСС.

«Разговор канцлера Германии с президентом России поставил точку в разоблачении большой лжи о том, что Россия находится в изоляции <...>. Более того, всем стало понятно, что разговоры о том, что Россия будет раздавлена санкциями и рядом других действий, оказались пустышкой», — заявил он.

По словам политика, на данный момент единственным путем развития событий является скорейшее завершение конфликта на Украине. Он добавил, что санкции, которые вводят против РФ, «вредят европейским государствам, а не России». В качестве примера Волгин привел ситуацию в Германии, которая раньше была страной с самой крупной экономикой в Европе, а сейчас находится в упадке.

Он добавил, что депутаты Европарламента по-разному отнеслись к победе Дональда Трампа. По словам депутата, есть те, кто считает его правление «хорошим шансом для ветра перемен».

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что победа Трампа изменит «отношение к правде» в Европе.