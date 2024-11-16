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В Болгарии заявили, что звонок Шольца Путину разоблачил ложь об изоляции России

Депутат Волгин: звонок Шольца Путину разоблачил ложь об изоляции России

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Jana Rodenbusch/Reuters

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину разоблачил ложь об изоляции Российской Федерации. Об этом заявил болгарский политик, депутат Европейского парламента Петр Волгин, передает ТАСС.

«Разговор канцлера Германии с президентом России поставил точку в разоблачении большой лжи о том, что Россия находится в изоляции <...>. Более того, всем стало понятно, что разговоры о том, что Россия будет раздавлена санкциями и рядом других действий, оказались пустышкой», — заявил он.

По словам политика, на данный момент единственным путем развития событий является скорейшее завершение конфликта на Украине. Он добавил, что санкции, которые вводят против РФ, «вредят европейским государствам, а не России». В качестве примера Волгин привел ситуацию в Германии, которая раньше была страной с самой крупной экономикой в Европе, а сейчас находится в упадке.

Он добавил, что депутаты Европарламента по-разному отнеслись к победе Дональда Трампа. По словам депутата, есть те, кто считает его правление «хорошим шансом для ветра перемен».

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что победа Трампа изменит «отношение к правде» в Европе.

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