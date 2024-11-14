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Боррель посетовал, что правда может быть переменчивой

Боррель: избрание Трампа показало, что правда может быть переменчивой

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Anushree Fadnavis/Reuters

Избрание на пост президента США Дональда Трампа показало, что правда может быть «очень переменчивой». Об этом на тематических слушаниях в Европарламенте заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

По мнению Борреля, приход к власти Трампа приведет к глубоким изменениям в отношениях между Евросоюзом и США.

«Вообще, это изменит наше отношение к правде, которая оказалась очень переменчивой», — сказал Боррель, не уточнив, что конкретно он имеет в виду.

Из слов Борреля можно понять, что он не слишком доверяет Трампу. Он пояснил, что не знает, какие действия предпримет новый президент США, но отметил, что ситуация, когда политик в предвыборной гонке обещает одно, а после делает другое, не нова.

Жозеп Боррель покинет пост главы европейской дипломатии 1 декабря. Его место займет экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Она уже заявила, что в своей работе главным образом планирует сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем, а также на поддержке Украины.

Ранее Боррель призвал показать, что после избрания Трампа Евросоюз не испуган, как заяц.

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