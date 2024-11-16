Несколько участников протестной акции в Тбилиси задержаны полицией

Несколько участников протестной акции у здания Центризбиркома Грузии задержаны местной полицией. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие вновь собрались в центре грузинской столицы утром в субботу, 16 ноября. Поводом стало утверждение Центральной избирательной комиссией страны итогового протокола парламентских выборов. После того как ЦИК утвердил документ, протестующие переместились на прилегающую аллею Агмашенебели, где безуспешно попытались перекрыть проезжую часть.

«Силовики отогнали протестующих, освободили движение и задержали нескольких человек. Полиция выстроилась вдоль дороги, ситуация стабилизирована», — сообщил с места событий корреспондент ТАСС.

Выборы в высший законодательный орган Грузии прошли 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.