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Захарова ответила на предположения в США о связях Маска с Россией

Захарова призвала расследовать коррупцию семьи Байдена, а не связи Маска с РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Демократам в США вместо предположений о связях американского предпринимателя и бизнесмена Илона Маска с Россией следовало бы обратить внимание на коррупцию семьи президента США Джо Байдена. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале такие заявления.

Захарова посоветовала представителям демократической партии заняться расследованием убийства однопартийца президента Джона Кеннеди.

«Они (демократы. – Прим. ред.) могли бы приступить к расследованию коррупции другого своего однопартийца и его семьи — Байдена и его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма», — написала она.

До этого Reuters со ссылкой на письмо американских парламентариев сообщал, что два сенатора-демократа обратились в Пентагон и минюст США с призывом расследовать предполагаемые контакты Маска с российскими властями.

В письме, направленном генпрокурору Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона, сенаторы Джин Шахин и Джек Рид выразили обеспокоенность возможным влиянием этих контактов на контракты SpaceX с американским правительством. Если окажется, что Маск, который получает миллиарды долларов из госбюджета, действительно имеет связи с Россией, то это поставит «под сомнение его надежность как подрядчика и обладателя допуска к секретной информации», отмечается в документе. Сенаторы предложили рассмотреть возможность отстранения предпринимателя от участия в госзакупках, если подозрения будут подтверждены.

Ранее Маск ответил на обвинения пользователя в пророссийской позиции.

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