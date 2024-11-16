Президент Абхазии проведет встречу с жителями родного села

Президент Абхазии Аслан Бжания, который находится в родном селе Тамыш Очамчырского района, планирует 16 ноября провести встречу с жителями. Об этом ТАСС сообщили в его пресс-службе.

«Встреча с жителями села пройдет в субботу в первой половине дня», — сказал сотрудник пресс-службы.

Накануне корреспондент ТАСС сообщил, что представители оппозиционных сил Абхазии продолжают держать под контролем захваченный ими 15 ноября комплекс правительственных зданий.

Перед этим сообщалось, что в ходе заседания координационного совета в здании администрации президента представитель оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что его соратники «не собираются ни на кого нападать» и ожидают, что президент страны Аслан Бжания осознает допущенные им ошибки и самостоятельно примет «мужественное решение» о сложении полномочий.

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее в Совете безопасности Абхазии рассказали, повлияли ли протесты на обороноспособность страны.