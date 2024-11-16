В СБ Абхазии рассказали, повлияли ли протесты на обороноспособность страны

Протестные акции, прошедшие в Абхазии 15 ноября, не оказали влияния на обороноспособность государства. Об этом ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа.

«Влияния на обороноспособность государства события не оказали», — сказал он.

Лолуа подчеркнул, что в данный момент столица Абхазии город Сухум — это единственная точка протестной активности в республике. В остальных городах и районах, несмотря на психологическое напряжение людей, в целом наблюдается стабильная обстановка. Он добавил, что силовые структуры обеспечивают внешнюю и внутреннюю безопасность страны.

Утром 16 ноября координационный совет, который объединяет оппозицию и общественные организации, призвал население Абхазии выйти на собрание в 14:00 (мск) у здания парламента.

Накануне сообщалось, что Аслан Бжания намерен 16 ноября провести встречу с населением в школе в селе Тамыш, куда он приехал на фоне протестов в республике против инвестиционного соглашения с Россией.

В пятницу, 15 ноября, политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее президент Абхазии решил не отзывать из парламента соглашение по инвестициям с Россией.