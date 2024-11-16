Оппозиция Абхазии призвала к добровольной отставке президента и исключила применение силы

Представители оппозиции Абхазии заявили, что не намерены применять силу для продвижения своих требований об отставке президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания координационного совета в здании администрации президента представитель оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что его соратники «не собираются ни на кого нападать» и ожидают, что президент страны Аслан Бжания осознает допущенные им ошибки и самостоятельно примет «мужественное решение» о сложении полномочий.

«Как только президент напишет заявление об отставке, все из этих корпусов уйдут и будет нормальная жизнедеятельность», — сказал Ардзинба.

За день до того, 15 ноября, политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии не отозвал из парламента соглашение по инвестициям с Россией.