Оппозиция Абхазии продолжает удерживать правительственные здания

Представители оппозиционных сил Абхазии продолжают держать под контролем захваченный ими 15 ноября комплекс правительственных зданий. Об этом с мест событий сообщил корреспондент ТАСС.

В сообщении отмечается, что оппозиционеров можно видеть в кабинетах правительственных чиновников. При этом ситуация в целом остается спокойной: снаружи комплекса правительственных зданий немноголюдно. В самом Сухуме продолжается обычная жизнь, на улицах можно видеть свадебные кортежи и идущих по своим делам людей.

Перед этим сообщалось, что в ходе заседания координационного совета в здании администрации президента представитель оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что его соратники «не собираются ни на кого нападать» и ожидают, что президент страны Аслан Бжания осознает допущенные им ошибки и самостоятельно примет «мужественное решение» о сложении полномочий.

Накануне, 15 ноября, политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее в Совете безопасности Абхазии рассказали, повлияли ли протесты на обороноспособность страны.