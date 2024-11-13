В офисе Зеленского снова заявили об отказе от переговоров с РФ

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предлагаемые Украине условия переговоров нереалистичны. Его слова приводит ТАСС.

«Никаких настоящих намерений идти на какие-то переговорные процессы у РФ нет», — заявил он.

По его словам, Россия продолжает «настаивать на ультимативных требованиях».

«То есть Украина должна лишиться не только территории, но и субъектности», — сказал Подоляк.

В среду, 13 октября, стало известно, что основным кандидатом избранного президента США Дональда Трампа на должность спецпосланника по Украине является Брайан Хук. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп вскоре назначит специального представителя, который займется переговорами по завершению конфликта. Один из источников телеканала заявил, что на этот пост можно ожидать назначения «высокопрофильного специального представителя, обладающего значительным авторитетом, которому будет доверено разработать решение и достичь мирного соглашения».

Ранее стало известно, за счет чего Трамп добьется мира на Украине.