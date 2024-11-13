Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского снова заявили об отказе от переговоров с РФ

Советник ОП Украины Подоляк назвал нереалистичными условия переговоров с РФ

close
Efrem Lukatsky/AP

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предлагаемые Украине условия переговоров нереалистичны. Его слова приводит ТАСС.

«Никаких настоящих намерений идти на какие-то переговорные процессы у РФ нет», — заявил он.

По его словам, Россия продолжает «настаивать на ультимативных требованиях».

«То есть Украина должна лишиться не только территории, но и субъектности», — сказал Подоляк.

В среду, 13 октября, стало известно, что основным кандидатом избранного президента США Дональда Трампа на должность спецпосланника по Украине является Брайан Хук. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп вскоре назначит специального представителя, который займется переговорами по завершению конфликта. Один из источников телеканала заявил, что на этот пост можно ожидать назначения «высокопрофильного специального представителя, обладающего значительным авторитетом, которому будет доверено разработать решение и достичь мирного соглашения».

Ранее стало известно, за счет чего Трамп добьется мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами