Военнослужащие ВСУ теряют позиции на фронте из-за того, что плохо знают украинский язык. Об этом заявил офицер ВСУ Андрей Кривущенко в эфире телеканала «Новости Live».

«Очень много бойцов сил обороны говорят на русском языке», — отметил украинский военный.

На утверждение телеведущей о том, что в состоянии стресса в условиях фронта солдатам ВСУ проще общаться на русском языке, офицер заявил, что у украинских солдат якобы «нет никого стресса».

По словам Кривущенко, из-за незнания украинского языка многие опорные пункты украинской армии легко захватываются российскими подразделениями.

До этого пленный украинский боец Владимир Дацье заявил, что внезапно оказался в армии после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) остановили его «проверить документы».

Ранее сообщалось, что украинцы сильно сократили свои денежные пожертвования для армии.