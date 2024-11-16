Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Офицер ВСУ объяснил провалы на фронте незнанием солдатами украинского языка

Офицер ВСУ Кривущенко: ВСУ теряют позиции из-за незнания украинского языка

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военнослужащие ВСУ теряют позиции на фронте из-за того, что плохо знают украинский язык. Об этом заявил офицер ВСУ Андрей Кривущенко в эфире телеканала «Новости Live».

«Очень много бойцов сил обороны говорят на русском языке», — отметил украинский военный.

На утверждение телеведущей о том, что в состоянии стресса в условиях фронта солдатам ВСУ проще общаться на русском языке, офицер заявил, что у украинских солдат якобы «нет никого стресса».

По словам Кривущенко, из-за незнания украинского языка многие опорные пункты украинской армии легко захватываются российскими подразделениями.

До этого пленный украинский боец Владимир Дацье заявил, что внезапно оказался в армии после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) остановили его «проверить документы».

Ранее сообщалось, что украинцы сильно сократили свои денежные пожертвования для армии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами