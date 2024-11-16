Пленный украинский боец Владимир Дацье заявил, что внезапно оказался в армии после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) остановили его «проверить документы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Как рассказал мужчина, он работал дальнобойщиком. Во время одного из рабочих рейсов его машину остановили представители военного комиссариата, которые потребовали у него предъявить документы.

«Вечером я был уже в Ивано-Франковске в ТЦК, на утро я был уже в Ровно на полигоне», — вспомнил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Дацье, через некоторое время его и еще несколько десятков мобилизованных мужчин отправили в Сумы. В тот момент людей уже никто не спрашивал, хотят они на фронт или нет. Сам пленный признался, что никогда не стремился попасть в ряды ВСУ.

14 ноября командир одной из минометных бригад в составе украинских войск Мирослав Борисенко заявил, что более 90% военных ВСУ на фронте — это принудительно мобилизованные жители маленьких городов и сельской местности. В таких населенных пунктах практически нет уклонистов, так как граждане не имеют возможности скрыться от работников территориальных центров комплектования.

Ранее на Украине зафиксировали существенное сокращение пожертвований граждан на нужды армии.