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Оппозиция Абхазии обвинила президента в провокациях

Оппозиция Абхазии обвинила президента в попытках устроить провокации

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РИА Новости

Оппозиция в Абхазии, протестующая против инвестиционного соглашения с Россией, обвинила президента республики Аслана Бжанию в провокациях. Об этом говорится в Telegram-канале «D News Абхазия», который выложил видео с заявлением одного из лидеров оппозиции Левана Микаа.

«Микаа рассказал, что Аслан Бжания пытается устраивать провокации», — говорится в сообщении канала.

По словам абхазского оппозиционера, работа госучреждений продолжается.

Оппозиция Абхазии 16 ноября заявила, что хочет стабилизации ситуации, а также отставки президента республики.

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента.

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