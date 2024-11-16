Президент Абхазии не отозвал из парламента соглашение по инвестициям с Россией

Абхазский президент Аслан Бжания не давал распоряжения отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения по инвестпроектам с Россией, передает ТАСС.

«Президент не подписывал документ об отзыве законопроекта «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия», — заявила пресс-служба политика.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение о российских инвестициях в республику — оно предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов. 15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек. Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства. Президент Абхазии покинул Сухум после ультиматума оппозиции.

Ранее россиян в Абхазии призвали покинуть страну.