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Оппозиция Абхазии призвала население выйти на собрание у парламента

Оппозиция Абхазии призвала граждан выйти на собрание у парламента в 14:00 мск

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РИА Новости

Координационный совет, который объединяет оппозицию и общественные организации, призвал население Абхазии выйти на собрание в 14:00 (мск) у здания парламента. Об этом говорится в обращении совета, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что президент Абхазии Аслан Бжания пытается «отчаянно сохранить видимость власти, цепляясь за формальности, но время его правления уже закончилось».

«Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», — утверждается в публикации.

Координационный совет по выходу из политического кризиса был создан 15 ноября.

Накануне сообщалось, что Аслан Бжания намерен 16 ноября провести встречу с населением в школе в селе Тамыш, куда он приехал на фоне протестов в республике против инвестиционного соглашения с Россией.

В пятницу, 15 ноября, политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее президент Абхазии решил не отзывать из парламента соглашение по инвестициям с Россией.

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