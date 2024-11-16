В МИД Германии призвали поставить Украине дальнобойное оружие

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала на конференции Партии зеленых в Висбадене поставить Украине дальнобойные системы вооружения. Об этом сообщает Tagesspeigel.

По ее словам, для Германии настало время найти в себе силы сделать то, что уже делают ее партнеры. Бербок отметила, что другие европейские страны, такие как Великобритания и Франция, уже поставляют крылатые ракеты на Украину.

Издание отметило, что Бербок не стала прямо говорить о крылатых ракетах Taurus.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц в первом за почти два года телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал последнего к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Германский лидер также заявил о «незыблемой решимости» ФРГ оказывать поддержку Украине «так долго, сколько потребуется».

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.