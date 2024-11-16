Мир ждет конца конфликта на Украине. Об этом заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар на конференции, организованной газетой The Hindustan Times.

По его словам, конфликт должен закончиться как можно скорее, потому что всем пришлось заплатить высокую цену, а не только действующим сторонам конфликта. Он оценил и то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые после начала конфликта поговорил с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, мир уже истощен.

Глава МИД признал, что Нью-Дели не предлагало никакого мирного плана, так как власти не думают, что это их дело. Он подчеркнул, что в их силах попытаться найти способ привести эти две страны к точке взаимодействия.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Инициатива состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории.

Ранее журналистка обратила внимание на любопытный факт после беседы Путина и Шольца по Украине.