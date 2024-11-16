Журналистка обратила внимание на любопытный факт после беседы Путина и Шольца по Украине

За слова, сказанные немецким канцлером Олафом Шольцем в беседе по телефону с президентом России Владимиром Путиным, украинский лидер Владимир Зеленский ранее возбуждал уголовные дела на Украине. На это своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) обратила внимание украинская журналистка Диана Панченко.

«Шольц в телефонном разговоре с Путиным призвал его начать переговоры с Украиной. За эти же слова в 2022 году Зеленский возбудил против меня уголовные дела», — отметила журналистка.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее немецкий политолог оценил телефонную беседу Путина и Шольца.