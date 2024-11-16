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В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца

Депутат ФРГ Дагделен: следует приветствовать факт разговора Шольца с Путиным

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Global Look Press

Факт переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца следует рассматривать как позитивный фактор в решении конфликта на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила немецкий парламентарий от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен.

«Даже если это можно рассматривать как маневр, чтобы представить себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в бундестаг, следует приветствовать тот факт, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с президентом России Путиным», — отметила она.

До этого немецкий политолог Томас Егер в интервью для газеты Bild заявил, что Шольц ничего не способен предложить Путину.

По мнению эксперта, сейчас глава правительства ФРГ находится в похожей ситуации с действующим президентом США Джо Байденом. Их обоих можно назвать «хромыми утками», которым нечего предложить российскому лидеру.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее Песков двумя словами описал процесс согласования разговора Путина и Шольца.

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