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Экс-премьер Британии раскритиковал телефонную беседу Шольца и Путина

Джонсон увидел признаки «нормандского формата» в беседе Путина и Шольца

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Violeta Santos Moura/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увидел признаки воссоздания «нормандского формата» в телефонном разговоре канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. Пост с соответствующим содержанием появился в аккаунте политика в социальной сети X.

«Мы рискуем вернуться к <...> «нормандскому формату», который рассматривал РФ и Украину как равноправных собеседников во внутренней склоке», — говорится в заявлении.

При этом подобный формат диалога экс-глава правительства Соединенного королевства назвал «ужасным».

Он выразил уверенность, что начало таких переговоров стало бы «позорным предательством реальности». В связи с этим Джонсон призвал отказаться от диалога с Москвой, вместо этого уделив внимание масштабному усилению позиций Киева.

Первый за почти два года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября. Во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ возобновить переговоры ради «достижения справедливого и долгосрочного мира» и предупредил его о намерении продолжить помогать Украине.

Российский лидер, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом. Тем не менее он подчеркнул, что возможные договоренности по урегулированию конфликта должны учитывать новые территориальные реалии и устранять первопричины кризиса.

Ранее в Кремле прокомментировали телефонный разговор Шольца и Путина.

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