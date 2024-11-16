Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израильский политолог объяснил желание Шольца поговорить с Путиным

Политолог Кедми: звонком Путину Шольц хотел спасти выборы в Германии

close
Johanna Geron/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину с целью изменить свое положение на предстоящих выборах в Германии. Такую точку зрения высказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

Он считает, что Шольца «приперло» на фоне правительственного кризиса в его стране. По мнению эксперта, партия Шольца может потерпеть поражение на выборах, а сам политик при этом «закончит свою бесславную карьеру».

«Чтобы как-то повлиять на предвыборную кампанию, он решил все же позвонить Путину», — сказал Кедми.

Накануне немецкий политолог Томас Егер заявил, что Шольц не способен ничего предложить президенту РФ Владимиру Путину в рамках переговоров.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее Путин подтвердил готовность Москвы к возобновлению диалога с Киевом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами