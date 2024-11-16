Израильский политолог объяснил желание Шольца поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину с целью изменить свое положение на предстоящих выборах в Германии. Такую точку зрения высказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

Он считает, что Шольца «приперло» на фоне правительственного кризиса в его стране. По мнению эксперта, партия Шольца может потерпеть поражение на выборах, а сам политик при этом «закончит свою бесславную карьеру».

«Чтобы как-то повлиять на предвыборную кампанию, он решил все же позвонить Путину», — сказал Кедми.

Накануне немецкий политолог Томас Егер заявил, что Шольц не способен ничего предложить президенту РФ Владимиру Путину в рамках переговоров.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее Путин подтвердил готовность Москвы к возобновлению диалога с Киевом.