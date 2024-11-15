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Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США

Трамп поставит губернатора Северной Дакоты Бургума на пост главы МВД

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Carlos Barria/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор штата Северная Дакота Даг Бургум станет кандидатом на пост министра внутренних дел Соединенных Штатов. Соответствующее заявление Трамп сделал в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, передает NBC News.

«Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность», — отметил он.

Несколько мгновений спустя Трамп объявил, что Бургум «возглавит министерство внутренних дел, и он будет великолепен».

Бургум был известным участником предвыборной кампании Трампа, который рассматривал его в качестве своего напарника, прежде чем остановился на Джей Ди Вэнсе.

До этого Трамп предложил Роберта Кеннеди — младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.

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